ORF Format "True Stories" im Doppelpack auf Joyn: Die Eislady und die verschwundene Millionärin

Melissa Caddick verschwand am 12. November 2020 aus ihrem Haus in Sydney.

True-Crime-Fans aufgepasst: Das ORF-Format "True Stories" zeigt heute Abend gleich zwei spannende Fälle im ORF 1 - Stream auf Joyn. Der erste Fall beschäftigt sich mit der als "Eislady" bekannten Mörderin und ihrem Leben in Haft nach ihrer Verurteilung. Fall Nummer 2 widmet sich dem Verschwinden einer australischen Finanzberaterin, deren Überreste Monate später angeschwemmt werden.

Die Eislady Dieser nationale Fall geht im Jahr 2011 durch die weltweiten Medien: In einem Keller in Wien-Meidling werden bei Bauarbeiten die Leichen zweier Männer, einbetoniert in Kühltruhen, entdeckt. Nur wenig später verhaftet die Polizei - die bereits dem Land entflohene - Estibaliz Carranza in Italien. Sie gilt als Hauptverdächtige – war sie doch mit den beiden identifizierten Männern liiert und Besitzerin des Eissalons, in dessen Keller die zerstückelten Leichen entdeckt werden. Bei ihrer Festnahme gesteht sie die Tat und wird lebenslänglich verurteilt. Doch auch hinter Gittern reißt die Berichterstattung um die Eislady, wie sie von der Presse genannt wird, nicht ab. Immer wieder dringen Nachrichten aus der Haft an die Öffentlichkeit. Es wird über die Geburt ihres Sohnes berichtet, die anschließende Hochzeit mit dem Kindesvater sowie der darauffolgenden Scheidung. Die "True Stories"-Dokumentation "Die Eislady – Gedanken einer Mörderin" von Simone Scheid und Nadine Kriegelstein basiert auf den persönlichen Aufzeichnungen von Gesprächen mit Estibaliz Carranza. Im Zentrum steht ein vielschichtiges Portrait ihrer Persönlichkeit und die Hintergründe, die zu den Taten führen.

Die verschwundene Millionärin Ende 2020 verschwindet in Australien die hochkarätige Finanzberaterin Melissa Caddick während ihrer morgendlichen Joggingrunde und gilt als spurlos verschwunden. Einige Monate später wird an einem Strand in Bundesstaat New South Wales - 500 Kilometer von Melissas Wohnort - ein verwester Fuß angeschwemmt, dem ihre DNA zugewiesen werden kann. Da keine weiteren Leichenteile von ihr auftauchen, wird zunächst davon ausgegangen, dass Caddick noch am Leben ist. 2023 wird sie jedoch offiziell für tot erklärt. War es ein Unfall? War es Mord oder gar Suizid? Der Fall lässt Fragen offen, zumal nur ein Tag vor Melissas Verschwinden eine Razzia in ihrem Haus, wegen des Verdachts auf illegale Finanz-Tätigkeiten, durchgeführt wird. Nachforschungen ergeben, dass die Geschäftsfrau mithilfe eines ausgeklügelten Schneeballsystems einige Personen, darunter auch Freunde und Familienmitglieder, um hohe Geldbeträge gebracht hat. Auch ihr Ehemann fällt im Laufe der Zeit aufgrund widersprüchlicher Aussagen auf, was ihn in den Fokus der Ermittlungen rücken lässt.

