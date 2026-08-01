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100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Mann mehr Frau

sixxStaffel 1Folge 7vom 23.08.2026
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Folge 7: Weniger Mann mehr Frau

43 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12

Die 23-jährige Lydia hat sich vor acht Monaten als Transgender geoutet und sucht nun nach ihrer femininen Identität und dem passenden Look. Die Experten freuen sich darauf, Lydia Profi-Tipps in Sachen Styling, Make-Up und Haare zu geben. Unterdessen ist die 23-jährige Sasha gespannt, wie sie nach ihrem Make-Under aussieht - wenn ihr Billig-Look endlich in der Mülltonne landet.

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