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100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger billig mehr Beyoncé

sixxStaffel 1Folge 8vom 23.08.2026
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Folge 8: Weniger billig mehr Beyoncé

43 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12

Die 20-jährige Takeisha bezeichnet ihren Look als "Goth-inspiriert" und trägt knappe Fetzen, schwarzen Lippenstift und eine schwarze Langhaar-Perücke. Ihr Cousin Pete hat sie für ein Make-Under angemeldet und verrät den Experten, dass Takeisha eine große Bewunderin von Beyoncés Look ist. Nun ist der Auftrag klar!

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