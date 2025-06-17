110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 17.06.2025: Terroralarm
44 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Polizeioberkommissar Lars und seine Kolleg:innen trainieren in Niedersachsen für den Ernstfall. Das Szenario stellt besonders für die jungen Beamtinnen und Beamten eine echte Herausforderung dar. Denn bei einem Terroralarm auf einer Großveranstaltung wie zum Beispiel einem Konzert in einer Mehrzweckhalle mit mehreren Tausend Besuchern dürfen sie sich keine Fehler erlauben. Und an einem Autobahnzubringer ziehen Gesetzeshüter mit moderner Technik Raser aus dem Verkehr. Auf den ersten Temposünder müssen die Polizisten in Hannover nicht lange warten.
