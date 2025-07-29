110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 29.07.2025: Wut, Lärm und Kokain
44 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12
Einsatz im Rotlichtviertel: Eine Person, gegen die wegen hoher Schulden ein sogenannter Vermögensarrest angeordnet wurde, wird in Hannover in einem teuren Auto mit einer großen Menge Bargeld gestoppt. Jetzt muss die Polizei ermitteln: Wem gehört der Wagen und wem gehört das Geld? In der Nähe des Bahnhofs sollen die Gesetzeshüter:innen einen Ladendieb festnehmen. Ruhig und gefasst nähern sich Romy und ihr Kollege in Niedersachsen dem mutmaßlichen Täter. Und die Fahrradstaffel hat Verkehrssünder im Visier. Dabei gerät ein Mann auf einem E-Bike in den Fokus.
