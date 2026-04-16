112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 16.04.2026: Akkubrand zerstört Wohnung
44 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
In Wiesbaden haben sich auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses Akkus entzündet. Das Feuer wütet heftig, lässt Fensterscheiben bersten und breitet sich in der Wohnung aus. Die Einsatzkräfte arbeiten sich mit Atemschutzgeräten bis zum Brandherd vor. In Bielefeld werden die Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn gerufen. Ein Fahrer steckt in seinem Wagen fest. Und in Chemnitz brennt es in der obersten Etage einer alten Fabrik. Das Verlegen der Schlauchleitung gestaltet sich in dem Gebäude schwierig. Die Berufsfeuerwehr muss improvisieren.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.