112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 11.05.2023: Spezial: Besondere Herausforderungen
45 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 12
Wenn Gefahr droht, sind sie zur Stelle. Und Deutschlands Feuerwehrleute lassen sich auch von widrigen Umständen nicht aufhalten. Bei ihren Einsätzen überwinden sie zahlreiche Hürden und Hindernisse. Dieses „112“-Special zeigt noch einmal die brenzligsten Situationen. In Iserlohn stand ein Bauernhof in Flammen und die Wasserversorgung entpuppte sich als Herausforderung. In einem Wohngebiet in Chemnitz hielten brennende Mülltonnen die Lebensretter auf Trab. Und in Hildesheim war nach einem Unfall in einer Tiefgarage Körpereinsatz und Kreativität gefragt.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
