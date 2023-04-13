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112: Feuerwehr im Einsatz

Rescue City

DMAXFolge vom 13.04.2023
Rescue City

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 13.04.2023: Rescue City

44 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12

Ein riesiges Übungsgelände im nordrhein-westfälischen Weeze bietet Rettungs- und Sicherheitskräften perfekte Bedingungen, um die Arbeitsabläufe bei Katastrophen-Szenarien zu trainieren. Die Anwärter der Berufsfeuerwehren aus Lünen und Unna simulieren in der „Rescue City“ den Ernstfall. Auf der Autobahn bei Hildesheim ist unterdessen höchste Eile geboten. Dort brennt ein Pkw. Doch eine 30 Kilometer lange Baustelle erschwert die Anfahrt zum Einsatzort. Und in Lünen hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Dabei wurde der Fahrer des Wagens schwer verletzt.

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