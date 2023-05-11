112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 11.05.2023: Feuer im Restaurant
44 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 12
Feuerwehrleute müssen auf alles vorbereitet sein. Denn sie wissen nie, was sie beim nächsten Einsatz erwartet. So wie in Mainz, dort ist offenbar ein Restaurant in Brand geraten. In Potsdam besteht ebenfalls Handlungsbedarf. Denn aus dem Fundament der Humboldtbrücke steigt Rauch auf. Das Bauwerk stammt aus den Siebzigerjahren und der Zugang zum Gefahrenort gestaltet sich schwierig. Und auf einer der wichtigsten Verkehrsadern Deutschlands hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Auf der A2 in Richtung Hannover ist eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.