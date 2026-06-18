17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 18.06.2026: Die Sendung vom 18.06.2026
24 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
+++ Vorsorge: Bevölkerungsschutz ist Thema der Innenministerkonferenz in Hamburg +++ Vorfreude: Johannes Oerding erwartet 45.000 Fans im Volksparkstadion +++ Vorfahrt: VW-Bulli-Fans treffen sich dieses Wochenende auf Fehmarn +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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