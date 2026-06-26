17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 26.06.2026: Die Sendung vom 26.06.2026
24 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
+++ Die Küsten locken - perfektes Badewetter und Beachlife in Schleswig-Holstein +++ Die Stadt glüht - wie Hamburg heute durch die Rekordhitze gekommen ist +++ Die Fans leiden - tolles WM-Public Viewing in Kiel, aber doofes Ergebnis +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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