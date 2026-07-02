17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 02.07.2026: Die Sendung vom 02.07.2026
24 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
+++ Sorge um Nord- und Ostsee - Meereserwärmung schreitet extrem schnell voran +++ 7er-Rugby-Elite in Hamburg - Morgen starten die Europameisterschaften +++ Landwirt des Jahres - Hanke Jensen aus Dollerup will deutschen Titel holen +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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