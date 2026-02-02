17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 02.02.2026: Die Sendung vom 02.02.2026
24 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
+++ Da fährt nix – Große Teile des öffentlichen Nahverkehrs durch Streiks lahmgelegt +++ Da geht was – Die Zukunft der Gastro-Branche auf der Fachmesse in Husum +++ Da zittern sie – Emotionales Public Viewing zur Handball-EM in Flensburg +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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