17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 05.02.2026: Die Sendung vom 05.02.2026
24 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
+++ Silvia in Flensburg – warum die schwedische Königin ein Krankenhaus besucht +++ Einsatz im Hafen – wie Schlepper und Fähren gegen das Eis ankämpfen +++ Lust auf Reisen – Hamburger Messe zeigt die Urlaubstrends 2026 +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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