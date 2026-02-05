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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 05.02.2026

SAT.1Folge vom 05.02.2026
Die Sendung vom 05.02.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 05.02.2026: Die Sendung vom 05.02.2026

24 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

+++ Silvia in Flensburg – warum die schwedische Königin ein Krankenhaus besucht +++ Einsatz im Hafen – wie Schlepper und Fähren gegen das Eis ankämpfen +++ Lust auf Reisen – Hamburger Messe zeigt die Urlaubstrends 2026 +++

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