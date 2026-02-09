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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 09.02.2026

SAT.1Folge vom 09.02.2026
Die Sendung vom 09.02.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 09.02.2026: Die Sendung vom 09.02.2026

24 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

+++ Eisbrechereinsatz - In Geesthacht kämpfen sie immer noch gegen die eingefrorene Elbe +++ Kneipensterben - Warum in Schleswig-Holstein der Gastro-Bereich so deutlich schrumpft +++ Robocup - Hamburger Schüler bauen Roboter und schicken sie in den Wettbewerb +++

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