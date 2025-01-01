24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 1: Eine Familie dreht durch
42 Min.Ab 12
Gordon Ramsay macht sich heute auf den Weg zum "Bella Giana's" im Bundesstaat New York. Seit Vinny das Restaurant von seinen Eltern übernommen hat, geht es nur noch bergab. Die Gäste bleiben aus und auch der Familiensegen hängt schief. Kann Gordon den Besitzern helfen, an frühere Erfolge anzuknüpfen?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.