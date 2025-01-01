Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Neuanfang

All3MediaStaffel 1Folge 3
Neuanfang

NeuanfangJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 3: Neuanfang

42 Min.Ab 12

Gordon Ramsay und sein Team wollen das "Brownstone Bistro" in Los Angeles auf Vordermann bringen. Seit einem schrecklichen Todesfall in der Familie des Besitzers, läuft es nicht mehr rund in dem kleinen Lokal. Kann Gordon das Bistro retten und Clive damit ein wenig über seinen schmerzlichen Verlust hinwegtrösten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen