24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 5: Mexikanische Familienfehde
42 Min.Ab 12
Gordon Ramsay macht sich auf den Weg nach Los Angeles, um ein Familienrestaurant namens "La Serenata" aus der Krise zu holen. Nach einem tragischen Todesfall hat sich hier einiges verändert. Gordon geht zunächst undercover, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Kann er der Familie helfen und das Lokal innerhalb von 24 Stunden komplett umkrempeln?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.