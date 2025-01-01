24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 7: Familienchaos in Kalifornien
42 Min.Ab 12
Gordon Ramsay reist nach Hermosa Beach, Kalifornien, um ein familiengeführtes Irish Pub auf Vordermann zu bringen. Das Lokal steht kurz vor dem Ruin und braucht dringend einen Aufschwung. Der Besitzer, Patrick Molloy, hat die Anteile seines Vaters nach dessen Tod geerbt. Doch auch seine Mutter Alice und sein Stiefvater Fred mischen kräftig mit. Bei einem Undercover-Besuch stellt Gordon die Ausmaße der Katastrophe fest. Kann er das Blatt noch wenden?
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.