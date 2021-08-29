Beach-Flair oder Retro-CharmeJetzt kostenlos streamen
365 Tage Strand
Folge vom 29.08.2021: Beach-Flair oder Retro-Charme
21 Min.Folge vom 29.08.2021
Colin und Sam haben schöne Erinnerungen daran, dass sie in Ocean City aufgewachsen sind, Zeit an der weltberühmten Strandpromenade und an den herrlichen Stränden der Region verbracht haben. Deshalb wünschen sie sich, dass ihre Kinder mit den gleichen Erfahrungen aufwachsen. Die Familie begibt sich auf die Suche nach einem schlüsselfertigen Häuschen mit Meerblick, das nicht mehr als 350.000 Dollar kostet. Ihre Maklerin lotet mit ihnen verschiedene Möglichkeiten aus.
