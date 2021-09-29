365 Tage Strand
Folge vom 29.09.2021: Homebase mit Meerblick
20 Min.Folge vom 29.09.2021
Lynda hat sich jahrelang auf ihre Karriere und ihre Kinder konzentriert. Jetzt, wo ihre Familie aus dem Haus ist, findet sie mehr Zeit für sich selbst und fühlt sich endlich bereit für ihren Traum, näher an den Strand zu ziehen. Allerdings möchte sie immer noch genug Platz für ihre Kinder und deren Familien haben, damit sie sich bei ihr wie Zuhause fühlen. Ihr Herz schlägt für die Gegend rund um Ocean Isle in North Carolina – aber wird sie dort für ihr Budget einen Ort finden, der ihren Ansprüchen gerecht wird?
