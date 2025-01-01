Staffel 01 Folge 01 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue BedrohungenJetzt kostenlos streamen
48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
In der ersten Folge lernen wir die geheimen Taktiken der Polizei Spezialeinheiten kennen und die „48h Terror“ beginnen. Die ersten Anschläge sorgen für Chaos in Deutschland, Polen und Griechenland. Außerdem werden in der Doku, Polizeivideos von echten Einsätzen der Sonderkommandos gezeigt. Die größte Einsatzübung in der Geschichte der Antiterroreinheiten nimmt seinen Lauf. Kann die Bedrohung gestoppt werden? Auf der Ostsee wird ein Kreuzfahrtschiff gekidnappt die Geiselnehmer drohen die Geiseln zu erschießen. Die GSG9 und ihre Verbündeten bereiten sich auf einen schnellen Zugriff mit Schnellbooten vor. In Griechenland wird ein Reisebus entführt. Die Täter wollen freies Geleit Richtung Bulgarien. Mehrere Geiseln sind verletzt. Und in Warschau ist ein kompletter U- Bahnzug in der Gewalt von Terroristen. Nur ein taktisch kluges Vorgehen, kann zum Erfolg führen und hunderte Menschenleben retten. Der erste Teil der vierteiligen Dokumentation ist rasant, informativ und spannend.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick