Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen

Staffel 01 Folge 02 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen

ATVStaffel 1Folge 2vom 09.11.2019
Staffel 01 Folge 02 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen

Staffel 01 Folge 02 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue BedrohungenJetzt kostenlos streamen

48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen

Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen

51 Min.Folge vom 09.11.2019Ab 12

In Rohstock muss die Deutsche Antiterror Einheit GSG9 mit ihren Verbündeten aus Schweden und Dänemark eine schwere Entscheidung treffen. In Griechenland kommt es zu einem Schusswechsel mit den Bus-Entführern. Eine Geisel wird dabei schwer verletzt. In Warschau stehen die Spezial Einheiten vor einem koordinierten Zugriff auf den entführten U-Bahn Zug. Die Lage ist äußerst schwierig. Der Einsatz muss bei völliger Dunkelheit ablaufen. Außerdem, weitere gefährliche Einsätze in Nordirland und in Island beginnen zeitgleich zu laufen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
ATV
48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen

48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen

Alle 1 Staffeln und Folgen