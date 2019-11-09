Staffel 01 Folge 02 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue BedrohungenJetzt kostenlos streamen
48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
51 Min.Folge vom 09.11.2019Ab 12
In Rohstock muss die Deutsche Antiterror Einheit GSG9 mit ihren Verbündeten aus Schweden und Dänemark eine schwere Entscheidung treffen. In Griechenland kommt es zu einem Schusswechsel mit den Bus-Entführern. Eine Geisel wird dabei schwer verletzt. In Warschau stehen die Spezial Einheiten vor einem koordinierten Zugriff auf den entführten U-Bahn Zug. Die Lage ist äußerst schwierig. Der Einsatz muss bei völliger Dunkelheit ablaufen. Außerdem, weitere gefährliche Einsätze in Nordirland und in Island beginnen zeitgleich zu laufen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Spezial
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4