48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
Die größte Einsatzübung in der Geschichte der Antiterroreinheiten steht bevor: Innerhalb von 48 Stunden werden acht Länder in der EU attackiert. Hunderte Menschen als Geiseln genommen. Niemand ist jetzt sicher. Was sind in solchen Extremsituationen die geheimen Taktiken der Polizei-Spezialeinheiten?
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs