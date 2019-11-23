Staffel 01 Folge 04 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue BedrohungenJetzt kostenlos streamen
48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - 48h TERROR - Europas Kampf gegen neue Bedrohungen
Während in der Slowakei nach wie vor eine angespannte Lage aufgrund der Massengeiselnahme herrscht, beginnt in Deutschland der nächste verheerende Anschlag. In Mosbach, in Baden-Württenberg, sind die Einsatzkräfte der deutschen Spezialeinheit SEK BW sowie die KollegInnen aus Luxemburg, der Schweiz und Italien gefragt. Es kommt zu mehreren parallelen Angriffen: eine Straßenbahn wird von Terroristen besetzt und in einem Hotel ereignet sich eine Amok-Lage. Zusätzlich verdichten sich die Hinweise hinsichtlich einer Bedrohung durch eine sogenannte "dirty bomb", also einer radiologischen Waffe. Spezialisten der französischen Einheit RAID werden deshalb hinzugezogen. Die Polizisten aus den fünf Ländern müssen auf alles gefasst sein. Unterdessen entschließen sich die Kommandos in der Slowakei, unter ihnen das österreichische Einsatzkommando Cobra, dazu die Geisellage bei einer Konzert-Veranstaltung zu stürmen. Die Terroristen haben die Geiseln ins Innere des Gebäudes gebracht. Von mehreren Seiten nähern sich die Polizisten. Es kommt zu einem heftigen Schusswechsel. Auf dem Flughafen Castellón in Spanien haben die Sondereinheiten die Möglichkeit den Zugriff auf ein Flugzeug mit speziellen Fahrzeugen und Rampen, zum Beispiel nach dem Kidnapping einer Maschine, zu trainieren. Auch Drohnen mit Wärmebildkameras werden eingesetzt.
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