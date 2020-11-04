Maxim & Tanja vs. Waldemar & DavidJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 18: Maxim & Tanja vs. Waldemar & David
43 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 6
Heute treten an: Das Paar Tanja (26) & Maxim (30) gegen die Freunde Waldemar (40) & David (42). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1