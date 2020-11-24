Timo & Pierre vs. Christine & MatthiasJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 32: Timo & Pierre vs. Christine & Matthias
43 Min.Folge vom 24.11.2020Ab 6
Heute treten an: Die Freunde Timo (27) & Pierre (26) gegen die Arbeitskollegen Christine (55) & Matthias (39). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
6
Copyrights:© Sat.1