Svenja & Sabine vs. Moritz & EricJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 40: Svenja & Sabine vs. Moritz & Eric
43 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 6
Heute treten an: Die Freundinnen Svenja (31) & Sabine (30) gegen die Brüder Moritz (30) & Eric (32). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Gold Rings
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1