Katrin & Kristina vs. Alexander & AskanJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 34: Katrin & Kristina vs. Alexander & Askan
43 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 6
Heute treten an: Die Freundinnen Katrin (40) & Kristina (40) gegen das Paar Alexander (30) & Askan (33). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Gold Rings
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1