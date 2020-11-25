Michael & Jan Eric vs. Madita & JanJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 33: Michael & Jan Eric vs. Madita & Jan
43 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 6
Heute treten an: Vater Michael (60) & Sohn Jan Eric (29) gegen Tochter Madita (22) und Vater Jan (53). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1