Christof & Marius vs. Sophie & MelanieJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 7: Christof & Marius vs. Sophie & Melanie
43 Min.Folge vom 20.10.2020Ab 12
Heute treten an: Die Freunde Christof (32) & Marius (33) gegen die Freundinnen Sophie (29) & Melanie (32). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Gold Rings
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1