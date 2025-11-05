9-1-1: Lone Star
Folge 15: Organhandel
42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Die 126. wird zu einem Autounfall gerufen, bei dem ein verletzter Beifahrer eine frische Operationsnarbe aufweist. Das Krankenhaus besitzt jedoch keine Informationen zu ihm. Schließlich flieht der Patient aus dem Krankenwagen. Grace erhält derweil den Notruf einer Frau, die eine stark blutende Wunde in ihrer Badewanne mit Eiswürfeln behandeln wollte. Schnell macht sich der Verdacht des illegalen Organhandels breit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: 2th Century Fox International Television, Bildrechte: 221 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Estrada, Kevin
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren