Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9-1-1: Lone Star

Das Vermächtnis der Rangers

sixxStaffel 4Folge 17vom 12.11.2025
Das Vermächtnis der Rangers

Das Vermächtnis der RangersJetzt kostenlos streamen

9-1-1: Lone Star

Folge 17: Das Vermächtnis der Rangers

43 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Während ein Auto mit einem Baby auf dem Rücksitz gestohlen wird und in einem Pool landet, muss Wyatt sich von seiner Wirbelsäulenverletzung erholen, durch die er vielleicht nie mehr laufen kann. Gabriel schlägt Carlos kurz vor der Hochzeit vor, dass auch er ein Texas Ranger wird. Als er ablehnt, bricht ein Streit zwischen Vater und Sohn aus, den T.K schlichten muss.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

9-1-1: Lone Star
sixx
9-1-1: Lone Star

9-1-1: Lone Star

Alle 1 Staffeln und Folgen