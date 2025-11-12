Zwei Teams, eine FamilieJetzt kostenlos streamen
9-1-1: Lone Star
Folge 16: Zwei Teams, eine Familie
43 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Owen erklärt T.K., dass die Huntington-Krankheit in ihrer Familie liegt, was seinen Sohn stark beunruhigt. Er überlegt deshalb sogar, die Hochzeit abzusagen. Da Owen seinen Bruder zurück nach Kalifornien begleitet, ist Judd vorübergehend Captain. Bei einem Brand widersetzt sich Tommy einem Befehl, um eine Person zu retten. Sie ist sich keiner Schuld bewusst, was zu Spannungen zwischen ihr und Judd führt.
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: 2th Century Fox International Television, Bildrechte: 221 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Estrada, Kevin
