9-1-1: Lone Star
Folge 2: Auf Abwegen
43 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Die 126. heftet sich an die Fersen eines Mannes, der den Wohnwagen seiner Ex-Frau stiehlt, während sie darin schläft, und damit auf den Highway fährt. Er weigert sich anzuhalten. Um T.K. heiraten zu können, muss Carlos sich von Iris scheiden lassen. Sie hat jedoch andere Pläne ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: 20th Century Fox International Television
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