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9-1-1: Lone Star

Ausgeliefert

Kabel EinsStaffel 4Folge 4vom 01.08.2026
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9-1-1: Lone Star

Folge 4: Ausgeliefert

42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Carlos wird von einem Psychopathen und seiner Mutter gefangen gehalten. T.K. sucht verzweifelt nach Carlos und ahnt, dass sein Verschwinden mit Iris' Entführung zusammenhängt. Derweil schickt das FBI Owen mit einem versteckten Mikro zu einem Treffen mit O'Brien, wo sich zeigt, dass dieser eine enge Verbindung zu den Honor Dogs hat. Diese wissen mittlerweile, dass es einen Maulwurf unter ihnen gibt.

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