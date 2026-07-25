Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9-1-1: Lone Star

Falsches Spiel

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 01.08.2026
Falsches Spiel

Falsches SpielJetzt kostenlos streamen

9-1-1: Lone Star

Folge 3: Falsches Spiel

43 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Das Team muss eine Frau bergen, die von einer Klippe gestürzt ist. Ihr Freund Donny hat den Notruf gewählt. Als Carlos ihn zum Tathergang befragt, verhält er sich allerdings merkwürdig. Owen wird derweil von O'Brien um Hilfe gebeten, seinen Neffen Andy zu finden, der den Honor Dogs beigetreten ist. Die Spur führt zu einem geheimen Trainingscamp.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

9-1-1: Lone Star
Kabel Eins
9-1-1: Lone Star

9-1-1: Lone Star

Alle 1 Staffeln und Folgen