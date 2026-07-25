9-1-1 Notruf L.A.
Folge 1: Kreuzfahrt ins Unglück
42 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Bobby und Athena verbringen ihre Flitterwochen auf einer Kreuzfahrt. An Bord treffen sie die Petersons, die sie vor einigen Jahren bei einem Einsatz kennengelernt haben. Als Lola plötzlich verschwindet, hegt Athena den Verdacht, dass Norman seine Frau getötet hat. Norman hingegen behauptet, Lola sei während eines Landausflugs entführt worden. Während Bobby, Athena und Norman mit der Kapitänin die Situation besprechen, wird das Schiff angegrifen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
9-1-1 Notruf L.A.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: 20th Century Fox International Television & © Season 2: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2018-2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. & © Season 2: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2018-2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Zeman, Jack & © Season 4: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2021 Fox Media LLC & © Season 3: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Zeman, Jack
Enthält Produktplatzierungen