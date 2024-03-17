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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Im Honey Hole

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 17.03.2024
Im Honey Hole

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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Folge 1: Im Honey Hole

45 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12

Während die Clermont Diggers hart daran arbeiten, ihre Schulden abzubezahlen, wagen sich die Mineshaft Hunters in eine verlassene Goldmine, in der auf Schritt und Tritt Gefahren lauern.

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