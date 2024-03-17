Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Folge 1: Im Honey Hole
45 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12
Während die Clermont Diggers hart daran arbeiten, ihre Schulden abzubezahlen, wagen sich die Mineshaft Hunters in eine verlassene Goldmine, in der auf Schritt und Tritt Gefahren lauern.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Bossanova Limited