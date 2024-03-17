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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Das Rekord-Nugget

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 17.03.2024
Das Rekord-Nugget

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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Folge 2: Das Rekord-Nugget

44 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12

Leigh bringt zwei britischen Rucksacktouristen auf einem alten Pachtgelände in Clermont den Umgang mit dem Metalldetektor bei. Glückspilz Levi präsentiert indes das größte Goldnugget, das Australien je gesehen hat.

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