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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Ende der Pechsträhne

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 24.03.2024
Ende der Pechsträhne

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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Folge 4: Ende der Pechsträhne

43 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12

Donnie stellt Wilderer zur Rede, die offenbar Gold von seinem Pachtgelände stehlen. Dennis organisiert indes mit seinem Team einen Streifzug durch eine benachbarte Goldmine.

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