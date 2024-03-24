Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Folge 4: Ende der Pechsträhne
43 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12
Donnie stellt Wilderer zur Rede, die offenbar Gold von seinem Pachtgelände stehlen. Dennis organisiert indes mit seinem Team einen Streifzug durch eine benachbarte Goldmine.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Bossanova Limited