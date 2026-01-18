Magnetfischermeisterschaft RotterdamJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.01.2026: Magnetfischermeisterschaft Rotterdam
88 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Jedes Jahr trifft sich die Crème de la Crème der Magnetfischer zum "Global Magnetfishing Day". Wenn man so will, die inoffizielle "Europameisterschaft der Magnetfischer". Das Prinzip der Meisterschaft ist dabei denkbar einfach: Wer den spektakulärsten magnetischen Fund aus dem Wasser zieht, gewinnt. Und da bleibt so einiges am Magneten hängen: Historische Waffen, Handys - und sogar ein ganzer Motorblock. 150 Teilnehmer aus der ganzen Welt kämpfen um den Titel.
