Folge vom 22.02.2026: Traumurlaub im Vergleich: Florida oder Puerto Rico?
Cornel stellt Florida und Puerto Rico auf den Prüfstand: Welches Ziel ist günstiger? Wo schmeckt es besser? Welche Strände und Hotels überzeugen mehr? Der etablierte Klassiker Florida trifft auf den aufstrebenden Karibik-Favoriten Puerto Rico – angeblich exotischer und preiswerter.
