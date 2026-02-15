Die wandelbare Wand (3-in-1-Klappbett)Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.02.2026: Die wandelbare Wand (3-in-1-Klappbett)
88 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Ein Bett, das sich im Handumdrehen in ein Regal UND einen Tisch verwandelt, gekrönt mit einer eingebauten Beamer-Funktion zum Fernsehen! Klingt fast nach Science-Fiction, oder? Doch genau das haben sich Allround-Experte Rudi und Reporterin Kyra vorgenommen. Sie wagen sich an ein Möbelprojekt, das so noch nie auf dem Markt war - ein multifunktionales 3-in-1-Wunderwerk.
