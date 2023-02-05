Die Mutter aller Road Trips: Cornel erlebt die Route 66Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.02.2023: Die Mutter aller Road Trips: Cornel erlebt die Route 66
96 Min.Folge vom 05.02.2023Ab 12
Sie steht für Freiheit und große Träume: Die Route 66. Sie ist die wohl bekannteste Straße der Welt und mit fast 4.000 Kilometern einer der ersten großen Highways der US-Geschichte. Reporter Cornel Bunz geht auf einen einmaligen Road-Trip zwischen Las Vegas und Albuquerque in New Mexico.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins