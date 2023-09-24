Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 24.09.2023

Isabella Fuchs ist die Chefin eines Abschleppunternehmens am Bodensee. Kurz vor dem Wochenende geht ihr Lkw kaputt! So verdient sie kein Geld. Kann sie den Abschlepper reparieren oder fällt er länger aus? Mit ganz anderen Problemen kämpft Abschlepp-Queen Romy Berndt in der Nähe von Chemnitz. Weil mehrere Mitarbeiter krank sind, muss Bürokauffrau Mandy einspringen. Kann sie dabei helfen, einen Unfallwagen von der Autobahn zu bergen?

