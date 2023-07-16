Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.07.2023: Camping Vancouver Island
90 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 12
Vancouver Island ist "Canada in a nutshell", wo man alles erleben kann, was mit Kanada assoziiert wird - Wildnis, Abenteuer, Freiheit, Ruhe und Weite. Reporter Raphael macht einen Urlaubstest und startet mit einem Camper in Vancouver zu einem Round-Trip. Er sucht nach den besten und günstigsten Spots für ein Abenteuer mit dem Camper in der Wildnis und fragt sich, ob sich der Trip lohnt.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
