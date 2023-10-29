Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 29.10.2023
89 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 12

Autoexperte Rudi Dietl und Reporterin Kyra sind auf der Jagd nach dem ultimativen Auto-Auktions-Deal. Denn Gebrauchtwagen sind so teuer wie noch nie und die Lieferzeiten von Neuwagen sehr lange. Ihr Ziel: Ein Auto bei der größten Versteigerung von Fahrzeugen des Landes NRW in Düsseldorf zu ergattern und es in einen Schatz auf vier Rädern zu verwandeln. Doch die Konkurrenz schläft nicht, andere Mitbieter haben dieselben Favoriten im Blick.

