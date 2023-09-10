Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.09.2023: Der DIY-Kassettentisch
87 Min.Folge vom 10.09.2023Ab 12
Die Handwerker Sven und Benni haben eine Mission: Sie bauen einen Tisch, der aussieht wie eine Musikkassette aus den 80er Jahren - und das in Form eines 1:1-Nachbaus im Couchtisch-Maßstab. Ein derartiges Projekt haben die Gelsenkirchener Handwerker noch nie umgesetzt - und genau deswegen stehen sie vor Problemen, mit denen sie nie gerechnet hätten. Wie original sieht der Kassettentisch am Ende aus?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins