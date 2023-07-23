Der ultimative Dachzelt-EigenbauJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.07.2023: Der ultimative Dachzelt-Eigenbau
Folge vom 23.07.2023
Dachzelte sind der absolute Trend beim Camping: praktisch und erschwinglicher als herkömmliche Camper. Reporter Frederick Sass träumt von einem Dachzelt, das alle Wünsche erfüllt. Es soll klappbar sein, eine Dachterrasse, Außendusche, Solaranlage, Hängeschaukel und Fahrradhalter bieten. Er startet das Projekt mit dem DIY-Meister Rudi, der schon Unmögliches möglich gemacht hat. Werden sie erfolgreich sein?
