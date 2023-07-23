Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 23.07.2023
90 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 12

Dachzelte sind der absolute Trend beim Camping: praktisch und erschwinglicher als herkömmliche Camper. Reporter Frederick Sass träumt von einem Dachzelt, das alle Wünsche erfüllt. Es soll klappbar sein, eine Dachterrasse, Außendusche, Solaranlage, Hängeschaukel und Fahrradhalter bieten. Er startet das Projekt mit dem DIY-Meister Rudi, der schon Unmögliches möglich gemacht hat. Werden sie erfolgreich sein?

